Российский теннисист Даниил Медведев не сможет претендовать на звание первой ракетки мира в феврале текущего года. Всё решил исход финала на Открытом чемпионате Австралии.

Спортсмен уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах итоговой встречи в Мельбурне. Счет матча вышел 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу иностранного соперника.

Перед сегодняшним матчей допускалось, что Медведев поднимется на первую строчку рейтинга ATP 21 февраля в случае победы.

Текущий лидер Новак Джокович пропускал турнир «Большого шлема» в Мельбурне из-за проблем с визой и не мог бы набрать очки в это время.

Последним из россиян на первой строчке стоял Марат Сафин в 2000 и 2001 годах.