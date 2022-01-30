Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пропуске Олимпийских Игр-2022 биатлонисткой Валерией Васнецовой. Спортсменка пропустит турнир из-за положительного теста на коронавирус, сданного на территории Китая.

Сообщается, что Васнецова получила два положительных результата подряд и отправилась на изоляцию.

«Спортсменке — здоровья, ужасно жаль. Ситуация меняется с каждым днем. Сам переживаю, доеду я на Олимпиаду или нет. Хочу сказать, что Лере нужно было внимательнее относиться к документам, чтобы улететь вместе с основной группой биатлонистов», – цитирует Губерниева Матч ТВ.

Напомним, спортсменка не смогла вовремя отправиться в Пекин из-за неправильно заполненных документов. Она улетела на два дня позже вместе с Ириной Казакевич и тренером Михаилом Шашиловым.