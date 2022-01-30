Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль получит за победу на турнире «Большого шлема» почти в два раза больше призовых. В итоговом матче он обыграл представителя России Даниила Медведева.

По итогам соревнований испанец заработал 2,071 миллиона долларов, а его соперник – 1,134 млн.

Финал завершился спустя пять с половиной часов и пять сетов. В первых двух партиях лидерство сохранял россиянин, но затем вперед окончательно вырвался испанец.

Надаль стал единственным 21-кратным победителем турниров «Большого шлема». При этом ранее он только однажды забирал титул в Мельбурне, в 2009 году.

Прошлогодним победителем Australian Open был серб Новак Джокович. Он не смог защитить титул из-за проблем с визой.