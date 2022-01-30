Личный тренер биатлонистки Евгении Буртасовой Константин Попов сообщил, что его подопечная готова заменить Валерию Васнецову в составе сборной России на Олимпийских Играх в Пекине.

Изменения в составе на соревнованиях возможны только по состоянию здоровья. Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, находясь в олимпийской деревне.

«Женька такой человек, что морально она всегда готова выступать. Функционально она тоже в порядке. В гонке преследования ей было тяжело, о чем она и сама говорила. А сегодня она уже себя чувствовала хорошо», — цитирует Попова ТАСС.

Сегодня, 30 января, Буртасова выиграла золото чемпионата Европы в сингл-миксте в паре с Антоном Бабиковым.