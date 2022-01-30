Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб отпустил иранского нападающего Сердара Азмуна в «Байер» раньше запланированного срока, в текущее трансферное окно.

Изначально руководство согласовывало его переход на конец сезона 2021/22. Иранец подписал контракт во время сборов в ОАЭ, самовольно отлучаясь из расположения коллектива.

«Сердар никогда не скрывал свои мечты играть в одной из ведущих лиг Европы, и мы на самом деле его поддерживали в этом стремлении. Однако тут возникла ситуация, что мы подписали Юри Альберто», – приводит слова Медведева Матч ТВ.

Напомним, пресс-служба сине-бело-голубых заявила о подписании бразильца Алберто сразу после официального сообщения об уходе Азмуна.