Первая ракетка мира Новак Джокович, пропустивший Открытый чемпионат Австралии в 2022 году, отметил успех нового победителя соревнований в Мельбурне Рафаэля Надаля и поздравил его с рекордом.

Испанец стал единственным 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». В списке лидеров он обошел Новака Джоковича и Роджера Федерера.

«В этом году на Australian Open было много выдающегося тенниса, и финалы были потрясающими. Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-м «Большим шлемом». Удивительное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух ещё раз принёс победу», – написал серб на странице в Instagram.

Он также выделил успехи всех финалистов, в том числе решимость Даниила Медведева.

Джокович не смог принять участие в Australian Open из-за проблем с визой.