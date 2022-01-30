Главный тренер олимпийской сборной Канады по хоккею Клод Жюльен пропустит Игры из-за недавно полученных повреждений. Исполняющим обязанности станет представитель штаба Джереми Коллитон.

О смене наставника сообщает официальный сайт национальной федерации. Известно, что травмировался после падения на льду на командном мероприятии в Швейцарии. По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, тренер сломал ребра.

«Клод был горд быть членом сборной Канады на Олимпийских играх, мы все разочарованы тем, что он не сможет возглавить нашу команду в Пекине», — объяснил генеральный менеджер канадской команды Шейн Доан.

Жюльен был назначен на позицию главного тренера сборной только две недели назад, 14 января.

Хоккейный турнир на Олимпиаде среди мужских команд начнется 9 февраля.