Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил, как складывается ситуация вокруг замены в национальной команде из-за положительного результата COVID-19.

Известно, что заразилась Валерия Васнецова, находящаяся в олимпийской деревне в Пекине. Ее может заменить Евгения Буртасова, запасная сборной на Играх.

«Возникнут трудности из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждём ответа от оргкомитета Пекина. Как-то будет решаться это», — приводит слова Аверьянова «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что Васнецова сдала два положительных теста и уже находится в изоляции.

Ранее тренер Буртасовой подтвердил готовность спортсменки оправиться в Пекин. Она может вылететь в Китай из Германии, где завершился чемпионат Европы.