Российский теннисист Даниил Медведев выступил с монологом на пресс-конференции после поражения в финале Australian Open-2022. Игрок обозначил свои цели на будущее и вспомнил о прошлом.

Сегодня, 30 января, вторая ракетка мира уступила испанцу Рафаэлю Надалю в пятисетовом матче.

«С этого момента я играю за себя самого, за свою семью, чтобы обеспечить ее. За людей, которые верят в меня. И за всех россиян, потому что я чувствую их поддержку. Мальчик перестал мечтать. Мальчик будет играть сам за себя. Вот и все», – заявил Медведев.

Полный монолог россиянина приводит издание «Спорт-Экспресс».

Медведев добавил, что готов выступить на грунтовых кортах в Москве перед Открытым чемпионатом Франции или Уимблдоном.