Сербский нападающий Джордже Деспотович покинул казанский «Рубин» после переговоров с руководством клуба. За игрока продолжают бороться несколько команд.

Известно, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист присоединился к казанскому коллективу летом 2020 года после трансфера из «Оренбурга». За 36 матчей под руководством Леонида Слуцкого он забил 15 голов.

В октябре игрок был исключен из заявки на текущий розыгрыш чемпионата России. В декабре он смог принять участие в двух матчах РПЛ, товарищескую игру в январе форвард провел на скамейке.

Ранее сообщалось об интересе ЦСКА и «Црвены Звезды» к его кандидатуре.