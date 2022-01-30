Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд оказался в полиции после появления новостей о своих насильственных действиях.

Об аресте игрока сообщает британское издание Daily Mail. В скандале Гринвуд оказался вслед за признанием своей девушки. Она показала фотографии с разбитым лицом и синяками на теле.

Известно, что после инцидента клуб отстранил нападающего от тренировок команды.

Гринвуд защищает цвета основы «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В текущем сезоне 20-летний игрок сыграл в 18 матчах АПЛ, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Вместе с клубом он проходил в финал Лиги Европы сезона-2020/2021. Также он выступает за национальную сборную Англии.