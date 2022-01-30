Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о ходе игры в финале Открытого чемпионата Австралии и прокомментировал ошибки россиянина Даниила Медведева.

Вторая ракетка мира уступила испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Медведев уступил в матче, ведя после двух партий.

«У Дани пошли судороги, физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. Если бы на 15 минут позже, то никаких проблем бы не было. От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача», — цитирует Тарпищева Чемпионат.

Надаль победил на турнирах «Большого шлема» в рекордный 21-й раз. Медведев упустил шанс стать первой ракеткой мира в феврале текущего года.