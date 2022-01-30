Нападающий Сердар Азмун записал видеообращение для болельщиков петербургского «Зенита» после официального объявления о переходе в «Байер» этой зимой.

Об изменении договоренностей клубов стало известно сегодня, 30 января. Ускорение сделки стало возможным после подписания форварда Юри Алберто.

«Привет всем уважаемым болельщикам «Зенита»! Спасибо за то, что терпели меня эти три года. Спасибо за то, что поддерживали меня эти три года. У меня всегда были отличные отношения с вами. И со всеми, кто работал в «Зените». И эти хорошие отношения у меня останутся», — сказал Азмун в обращении, появившемся в Твиттер-аккаунте команды.

Напомним, ожидалось, что иранец сменит команду только в конце сезона 2021/22.