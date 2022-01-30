Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков во время финала Открытого чемпионата Австралии, где он встречался с испанцем Рафаэлем Надалем. Игрок отметил, что фанаты болели против него.

Россиянин потерпел поражение по итогам пяти сетов со счетом 2:3.

«Я думаю, что национальность также играет ключевую роль в том, какую поддержку я получу или не получу. Когда ты играешь с кем-то из другой страны, толпа болеет за него, а не за россиянина», — цитирует Медведева сайт spaziotennis.com.

Напомним, вторая ракетка мира вела в счете после двух сетов, но затем уступила три партии подряд. После этого поражения Медведев потерял шанс возглавить рейтинг ATP в феврале.