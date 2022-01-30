Петербургская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что заинтересована в участии в телевизионном проекте «Ледниковый период». При этом 19-летняя спортсменка не хочет завершать профессиональную карьеру.

Нугуманова поделилась этим решением в Stories на своей странице в Instagram. Вопрос ей задал один из подписчиков.

Фигуристка утвердительно ответила на возможное предложение о «Ледниковом периоде», однако не уточнила, с кем бы хотела встать в пару.

Также Нугуманова рассказала, что мечтает попробовать свои силы в киносъемках.

В декабре спортсменка пропустила домашний чемпионат России, потому что не смогла отобраться на этот старт. Ранее она выступала на этапе Кубка страны в Казани.