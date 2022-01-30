Тренер российского фигуриста Марка Кондратюка Светлана Соколовская рассказала, что пока не может подтвердить включение своего ученика в список участников командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По ее словам, состав будет известен только во вторник, 1 февраля. Поучаствует ли в командном турнире Кондратюк она не знает, сообщает РИА Новости.

Ранее тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева заявила, что спортсмен выступит в обеих программах.

Пока фигуристы находятся на сборе в Красноярске, их вылет в Пекин запланирован на 1 февраля.

Российскую мужскую команду на Играх также представят Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Командный турнир стартует 5 февраля. Михаил Коляда пропустит соревнования из-за заражения коронавирусом.