Швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на победу испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии-2022. Он вспомнил о том, что недавно объединяло их.

Пятая ракетка мира обыграла представителя России Даниила Медведева в пяти сетах.

«Что за матч! Несколько месяцев назад мы шутили о том, что оба ходим на костылях, потрясающе. Никогда не стоит недооценивать великих чемпионов», – написал Федерер в Stories в Instagram.

Напомним, Надаль первым достиг отметки в 21 титул с турниров «Большого шлема». В числе лидеров он опередил серба Новака Джоковича и Роджера Федерера, представляющего Швейцарию. На их счету остается по 20 побед на подобных соревнованиях.

Во второй половине 2021 года 35-летний Надаль восстанавливался после травмы ноги.