Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вылетели на Игры-2022 в Пекин (Китай). Они будут представлять на соревнованиях команду Первого канала.

Видео из аэропорта, откуда отправлялись спортсменки появилось в Instagram-аккаунте Sports.ru, посвященном фигурному катанию. Евгения Медведева появилась в кадре с 25-килограммовым чемоданом, а Алина Загитова – с любимой собакой.

Известно, что двукратная чемпионка мира также будет послом олимпийской сборной России.

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Турнир фигуристов начнется на следующий день после церемонии открытия.

В 2018 году Загитова стала победительницей Игр в Южной Корее, Медведева была второй в личной дисциплине.