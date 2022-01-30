Новый нападающий «Зенита» Юри Алберто поделился ожиданиями от трансфера в петербургский клуб. Игрок рассчитывает быстро адаптироваться и привыкнуть к русскому языку.

20-летний футболист перешел в коллектив из бразильского «Интернасьонала». Согласование контракта подтвердилось сегодня, 30 января.

«Счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который получил. Благодарен богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения! Сейчас меня ждёт новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю», — приводятся слова Алберто на официальном сайте «Зенита».

Бразильский форвард стал заменой для иранца Сердара Азмуна. Стало известно, что он уйдет в немецкий «Байер» в это зимнее трансферное окно.