Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе в команду нападающего Юри Алберто. Он также ответил на вопрос, станет ли игрок полноценной заменой Сердару Азмуну.

Сегодня, 30 января, стало известно, что иранец отправится в немецкий «Байер» уже этой зимой.

«Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, то в этом они похожи. Что касается других качеств, то в чём-то кто-то лучше, в чём-то у кого-то есть преимущество», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Наставник отметил, что Алберто — молодой игрок, и от него никто не ожидает «уровня Месси» после перехода.

Бразилец ранее, с 2020 года, выступал за «Интернасьонал».