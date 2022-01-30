Вторая ракетка мира Даниил Медведев будет бороться за первую строчку рейтинга АТР в текущем сезоне. О желании набрать очки он заявил после поражения в финале Australian Open.

Россиянин в итоговом матче проиграл пятой ракетке мира из Испании Рафаэлю Надалю. Спортсмен вел во встрече со счетом 2:0, но затем отдал три сета.

«Был заявлен в Роттердам, но после такого матча…Потом идет Акапулько…Индиан-Уэллс, Майами – если с телом все хорошо будет. Не знаю, будет там Новак играть или нет, но надо стараться как можно больше очков взять», – цитирует Медведева Eurosport.

Первые соревнования категории ATP 500 в Нидерландах запланированы на 7-13 февраля.