Новый форвард «Зенита» Юри Алберто заявил, что хочет выступать за петербургский клуб под девятым номером. Цифра связана с его любимым игроком из Бундеслиги.

Сине-бело-голубые официально объявили о трансфере сегодня, 30 января.

«В «Интернасьонале» я играл под 11-м номером, но вообще мой кумир — Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять», — приводит слова бразильца пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Контракт Алберто с российской командой рассчитан до 2027 года. Трансфер обошелся «Зениту» в 20 млн евро, к этой сумме добавился бонус в размере 4 млн евро.

Сегодня «Зенит» покинул иранский нападающий Сердар Азмун. Он досрочно перешел в немецкий «Байер».