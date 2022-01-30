Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук готовится сменить клуб в итальянском чемпионате. Ожидается, что он перейдет в аренду в «Лацио» в зимнее трансферное окно.

По информации Sport24, «Лацио» и «Аталанта» заключили договоренности о трансфере хавбека на срок до конца сезона. Источник сообщает, что римский клуб заплатит за аренду 1 млн евро. Также у них появится опция выкупа игрока за 10 млн евро.

Переход Миранчука может быть связан с успешной сделкой «Аталанты» по полузащитнику «Пармы» Валентину Михэйлэ. Он подпишет с клубом из Бергамо договор на четыре года.

Ранее российский хавбек почти оказался в составе «Дженоа», но сделка сорвалась из-за проблем с количеством игроков у «Аталанты».