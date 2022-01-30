Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии испанцу Рафаэлю Надалю. У биатлонистки Валерии Васнецовой обнаружен коронавирус, Евгения Буртасова и Антон Бабиков выиграли сингл-микст на чемпионате Европы. Самые интересные новости спорта за 30 января – в традиционном дайджесте NVsport.

Надаль – чемпион Australian Open. Медведев отдал победу после пяти сетов

Пятая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль одержал победу в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем поединке он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Надаль стал единственным 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема»

Испанец Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в истории, кто смог добиться 21-й победы на турнирах «Большого шлема». Спортсмен достиг этой отметки после триумфа в финале Australian Open-2022.

СБР: Буртасова может заменить Васнецову в олимпийской сборной, причина – ковид

Российская биатлонистка Евгения Буртасова может отправиться в Пекин на Олимпийские Игры-2022. Она, вероятно, заменит в команде Валерию Васнецову, сдавшую положительные тесты на коронавирус.

«Зенит» согласовал переход Азмуна в «Байер» в текущее трансферное окно

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун покидает петербургскую команду в зимнее трансферное окно. Клубы договорились о его досрочном переходе.

«Зенит» объявил о подписании Алберто сразу после официального ухода Азмуна

Пресс-служба петербургского «Зенита» представила нового нападающего Юри Алберто сразу после объявления о трансфере Сердара Азмуна. Форвард пришел в команду из «Интернасьонала», иранец досрочно уходит в «Байер».

Медведев – о ходе финала ТБШ: Наверное, жена сломала телевизор дома

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале турнира «Большого шлема» в Мельбурне. Он отметил поддержку семьи, команды после завершения игры против испанца Рафаэля Надаля.

В СБР высказались о ситуации с заменой Васнецовой на Буртасову на Играх-2022

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил, как складывается ситуация вокруг замены в национальной команде из-за положительного результата COVID-19.

«Мальчик перестал мечтать». Медведев рассказал о новом отношении к теннису

Российский теннисист Даниил Медведев выступил с монологом на пресс-конференции после поражения в финале Australian Open-2022. Игрок обозначил свои цели на будущее и вспомнил о прошлом.

Медведев растерял шансы возглавить рейтинг ATP в феврале

Российский теннисист Даниил Медведев не сможет претендовать на звание первой ракетки мира в феврале текущего года. Всё решил исход финала на Открытом чемпионате Австралии.

Большунов заявил, что может пробежать не все гонки на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов ответил на вопрос, собирается ли он бежать всю олимпийскую лыжную программу на Играх в Пекине.