Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле после длительного отсутствия. Он вышел на замену в матче 1/8 финала Кубка Франции.

Его команда завершила игру гостевой победой над «Лансом» со счетом 4:2.

В составе «Монако» забивали Жеан Лукас и Софьян Диоп, дубль на счет записал Виссам Бен Йеддер. Среди проигравших заброшенными мячами отличились Весли Саид и Арно Калимуендо.

Головин заменил одного из авторов гола, Софьяна Диопа, на 65-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями, а заработал желтую карточку. Судья засчитал ему нарушение на 72-й минуте.

Полузащитник пропускал предыдущие матчи из-за дискомфортных ощущениях в мышце ноги. Последний раз игрок появлялся в составе 19 декабря.