«Ференцварош» заработал первые очки в венгерском чемпионате под руководством российского специалиста Станислава Черчесова. Наставник проводит свою вторую официальную игру в этой должности.

Подопечные экс-тренера сборной России обыграли в гостевом матче «Уйпешт» в 18-м туре национального регулярного турнира. Дерби завершилось с минимальным счетом в пользу «Ференцвароша» (1:0).

Автором единственного гола стал полузащитник Степан Лончар. Он отправил мяч в ворота соперников на 78-й минуте.

Команда Черчесова продолжает лидировать в чемпионате с 38 очками. В его первом официальном матче клуб проиграл «Академии Пушкаша» (0:1), находясь на поле в меньшинстве.