«Нью-Йорк Рейнджерс» накануне, 30 января, победил «Сиэтл Кракен» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Игра завершилась со счетом 3:2, форвард ассистировал автору первого гола Мику Зибанежадану. Также шайбы забили Алексис Лафренье и К’Андре Миллер. В составе «Сиэтла» отличились Джаред Маккан и Янни Гурд.

Команда Панарина забрала очки в третьей игре подряд и расположилась на четвертом месте в таблице Восточной конференции, у них 62 очка за 46 матчей. «Сиэтл» в 26-й раз уступил в текущем сезоне в основное время. Они находятся внизу рейтинга Западной конференции с 32 баллами за 44 встречи.