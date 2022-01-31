«Питтсбург Пингвинз» уступил «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с минимальной разницей в счете –3:4. В составе проигравших голевую передачу отдал российский форвард Евгений Малкин.

После реабилитации от травмы игрок появился на поле только 12 января. С того момента он набрал 12 (4+8) очков за 11 игр, учитывая последний матч. Малкин перенес операцию на колене в июне 2021 года.

В составе «Кингз» дубль забил Тревор Мур, по голу оформили Алекс Иафалло и Дрю Даути. Среди партнеров по команде Малкина дважды отличился Брайан Раст, один раз – Сидни Кросби.

Далее «Питтсбург» встретится с «Вашингтоном» 2 февраля, а «Лос-Анджелес» на выезде сыграет против «Детройта».