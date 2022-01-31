Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников определил итог матча в регулярном чемпионате НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс». Игрок забил решающую шайбу в третьем периоде.

Форвард набрал очки при ничейном счете, сделав результат встречи 2:1 в пользу своей команды. Шайба стала для него 16-й в розыгрыше текущего сезона 2021/22.

Кроме россиянина голом отметился американский нападающий Винсент Трочек. В составе проигравших забил латвийский форвард Рудольф Бальцерс. Его напарник по коллективу Александр Барабанов провел на площадке 19 минут и 9 секунд и нанес два броска.

«Каролина» одержала четвертую победу подряд. «Сан-Хосе» отметился четвертым поражением за последние пять встреч.