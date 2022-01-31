Россиянин Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open — 2022. Спортсмен не сдержал эмоций и высказал все, что думает о чемпионате по теннису.

Финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2022 году стал одним из самых затяжных и эпичных матчей на турнирах «Большого шлема». Медведев не уверен, что продолжит играть после 30 лет. Бой с Надалем за победу длился 5 часов 24 минуты, но исход события и реакция болельщиков довели россиянина до ручки.

Например, австралийское издание Daily Telegraph называет спортсмена «злодеем ATP» (Ассоциации теннисистов-профессионалов). Более того, во время официальных речей на награждении по губам Даниила будто бы читалось слово «скучно». В издании решили, что таким образом Медведев проявляет тотальное неуважение.

Даниила это расстроило чуть ли не больше, чем само поражение. Зрители на трибунах яро болели за Надаля и открыто радовались ошибкам россиянина, мешая ему совершать качественные подачи. Свои слова теннисист подтвердил наглядным примером во время пресс-конференции.

«Перед подачей Рафы, даже в пятом сете, кто-нибудь один крикнет с трибун: «Даниил, вперед!» — и тысяча людей сразу дружно: «Тсс, тсс». Но перед своей подачей я ничего такого не слышал. Это разочаровывающе и неуважительно», — признался Медведев.

После этого спортсмен добавил: он не уверен, что после 30 лет у него останется еще желание играть в теннис. Подробностей россиянин не уточнил, но отметил, что внутреннего ребенка в нем больше уже нет, из-за чего играть дальше будет только сложнее.

По словам Даниила, когда он начал подниматься в топ-20 и играл с такими теннисистами, как Новак Джокович, люди говорили, что необходимо давать дорогу молодому поколению. Вот только россиянин считает, что это были ложные высказывания.

«Потому что в каждом большом матче, в котором играл, я видел не очень-то много людей, которые желали мне победы. Постепенно все это накопилось, и сегодня был пик», — объяснился Медведев после финала чемпионата.

Теннисист считает, что причиной является его национальность. В основном все зрители в матчах болеют против русских, поддерживая спортсменов из других стран, заключил Медведев.