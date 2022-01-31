Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжит профессиональную карьеру В Английской Премьер-лиге (АПЛ). Спортсмен стал игроком «Брентфорда» после пережитой клинической смерти летом 2021 года.

О заключении договора сообщает пресс-служба новой команды хавбека. По их информации, действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления на два года.

Эриксен перенес остановку сердца во время матча чемпионата Европы против сборной Финляндии 12 июня. Игра проходила в Копенгагене, местная команда уступила со счетом 0:1.

Датчанин после восстановления был вынужден покинуть «Интер» из-за того, что в Серии А не разрешается выходить на поле с сердечным дефибриллятором.