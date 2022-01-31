Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что Евгения Буртасова присоединится к национальной команде в Пекине в начале февраля. Сейчас Олимпийский комитет России оформляет для нее документы.

Спортсменка заменит в основном составе Валерию Васнецову, у которой подтвердился коронавирус. Накануне, 30 января, стало известно о двух положительных тестах биатлонистки.

Пока тренер контролирует подготовку других участниц команды.

«Сегодня плановый отдых у всех, кто прилетел 26 числа. Казакевич прилетела позже, поэтому тренируется. Нигматуллина сама решила покататься. Вчера прошелся по трассе, хорошая трасса, китайцы молодцы. Только ветрено», – цитирует Шашилова Матч ТВ.

Соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля смешанной эстафетой.