Все участники российской сборной по фигурному катанию получили отрицательные результаты тестов на коронавирус в преддверии Олимпийских Игр-2022 в Пекине.

Рейс команды из Красноярска запланирован на 1 февраля. В Сибири большая часть команды проводила предсоревновательный сбор. На нем присутствовали не только основные кандидаты, но и запасные.

О результатах тестированиях сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Первые тренировки спортсмены пройдут 2 февраля.

Командный турнир фигуристов на олимпийском катке начинается 5-го числа. В сборной пока провели только одну замену по здоровью. Михаил Коляда выбыл из основы из-за коронавируса, его заменил Евгений Семененко.