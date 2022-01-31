Все участники российской сборной по фигурному катанию получили отрицательные результаты тестов на коронавирус в преддверии Олимпийских Игр-2022 в Пекине.
Рейс команды из Красноярска запланирован на 1 февраля. В Сибири большая часть команды проводила предсоревновательный сбор. На нем присутствовали не только основные кандидаты, но и запасные.
О результатах тестированиях сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Первые тренировки спортсмены пройдут 2 февраля.
Командный турнир фигуристов на олимпийском катке начинается 5-го числа. В сборной пока провели только одну замену по здоровью. Михаил Коляда выбыл из основы из-за коронавируса, его заменил Евгений Семененко.
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