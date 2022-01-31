Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с российским скелетонистом Никитой Трегубовым. Спортсмен вынужден пропустить Олимпийские игры-2022 года из-за положительных тестов на коронавирус.

Призер соревнований 2018 года несколько раз сдавал этот анализ за последние дни и находился на карантине.

«Это ужасно, это трагедия. Это рулетка. Такого точно не будет меньше. И Трегубову обидно, и Васнецовой обидно. Каждый день подобных случаев будет всё больше. Так что храни нас всех бог», — цитирует Губерниева Чемпионат.

Ранее Трегубов сообщал, что самостоятельно снимал квартиру для изоляции, а также оплачивал многочисленные тесты.

Кроме него Игры пропустит Владислав Семенов. Их заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов.