Спасатели Всеволожского района Ленинградской области обнаружили тело ребёнка, который провалился под лёд во время прогулки по реке, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по региону.

Трагедия произошла на реке Новосаратовка близ одноимённой деревни ещё 24 января. Мальчика искали 37 специалистов местного управления МЧС и 13 единиц техники. Однако быстро найти тело им не удалось.

Прокуратура уже проводит проверку трагического случая.

Напомним, что в середине декабря в Ленинградской области произошла похожая трагедия. 40-летняя женщина на Крещение 19 января нырнула в прорубь, и течение унесло её примерно на километр. Тело нашли только спустя девять дней.