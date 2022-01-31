Американский журналист Дэвид Лиз отреагировал на слухи о положительном тесте на коронавирус у хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза перед Олимпиадой в Пекине.

Известно, что пресс-служба федерации фигурного катания России не подтвердила эту информацию. Это означает, что тренер сможет присоединиться к команде в Китае.

«Если Даниила Глейхенгауза поместят на карантин, шутки появятся сами собой. Я не видел более высокомерного и неприятного человека, чем он. Мне даже кажется, что люди скорее предпочитают Этери со всеми её возмутительными высказываниями и грубостью», — заявил Лиз в подкасте The Skating Lesson.

На Олимпиаде российскую команду в женском одиночном катании представят три фигуристки группы Этери Тутберидзе – Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.