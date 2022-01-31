Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов заметно изменился в облике и перестал соответствовать собственному стилю. В сети начали появляться разные предположения от поклонников, еще одну версию – об отравлении ртутью – выдвинула его коллега по площадке.

По мнению экс-продюсера телеканала «Муз-ТВ» Олеси Сазыкиной, его могли отправить вредным веществом.

Она не разделяет версии об онкологическом заболевании телеведущего и считает, что на этом варианте все только хотят создать хайп в истории Малахова.

Сазыкина согласна с тем, что у него есть проблемы со здоровьем, но они не связаны с раком, сообщает «Экспресс-газета». По ее словам, недавно она слышала мнение врачей именно о ртутном отравлении.

Напомним, телеведущий за последний год серьезно располнел. Также отмечается, что он может носить парик.