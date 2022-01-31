Полузащитник Фаустино Анджорин, арендованный «Локомотивом» у «Челси», покинет расположение московского клуба.

На официальном сайте «Локо» отмечается, что Анджорин продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. В клубе решили досрочно прекратить аренду в связи с действующим в Российской премьер-лиге лимитом на легионеров (не больше восьми в заявке).

«Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении «Локомотива».

По информации The Athletic, игрок на правах аренды присоединится к «Хаддерсфилд Таун», выступающему в Чемпионшип. Аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона. Отмечается, что «Локомотив» мог в январе выкупить англичанина за £ 17 млн (€ 20,4 млн).

За «железнодорожников» Анджорин выступал с начала сезона-2021/22, сыграл 9 матчей, 2 из них — в Лиге Европы, где отметился одним голом. За молодежную команду «Челси» он провел 35 игр, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

Текст — Дарья Гаврилова