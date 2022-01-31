То, чего мы уже не ждали, всё-таки случилось: Сердар Азмун покинул «Зенит» уже зимой, а на замену ему подписан Юри Алберто. Стоимость трансфера молодого бразильца впечатляет. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев называет сумму порядка 17 миллионов евро, в СМИ фигурируют 24 миллиона. Разбираемся, стоит ли форвард таких денег и как он заменит Сердара Азмуна.

Начнём с того, что Юри Алберто… не замена Сердару Азмуну. Как бы странно это ни звучало, но центрфорвард, купленный вместо другого центрфорварда, не должен его заменить. Дело в том, что они игроки не одного плана, хоть и схожих габаритов.

Юри Алберто не такой прыгучий и не так активно играет головой. Его основной козырь – скоростной вход в штрафную с мячом или без мяча. Кроме того, за игрока говорит его «двуногость» — форвард может бить и с правой, и с левой.

При этом Юри Алберто не стесняется бить с неудобных позиций при относительно неплохой голевой статистике.

Но ключевое слово здесь «относительно». Если Азмун – это игрок момента, бьющий с разных точек, использующий любой полумомент, то Юри Алберто скорее берёт соперников «измором»: терзает оборону частыми проходами в штрафную с полуфланговых точек, часто берёт игру на себя.

Впрочем, отчасти результативность бразильца зависит и от партнёров. «Интернасионал» — это середняк бразильской лиги без особо креативных плеймейкеров. В «Зените» же Юри Алберто получит в напарники соотечественников Малкома и Клаудиньо, а при игре в два форварда – ещё и Артёма Дзюбу.

Пока что у Юри Алберто слишком много недостатков, не позволяющих ему с ходу заиграть в основе. Он не так хорош в игре головой, не работает в подыгрыше, недостаточно включается в борьбу, предпочитая «чистые мячи». Ну и стабильности ему явно не хватает.

Скорее Юри Алберто выглядит в перспективе как замена Артёму Дзюбе, но с изменением тактики игры в атаке. К этому Семак постепенно приходит. Если раньше «Зенит» делал ставку на забросы в сторону «столба», который дальше разбирался, куда девать мяч, то сейчас уже стал действовать более креативно. Семак постепенно отказывается от тактики с двумя фовардами, и при одном центральном нападающем уже приходится активнее задействовать фланги. Благо у «Зенита» появился Клаудиньо плюс прогрессирует Малком. Скорее всего, Дзюба всё же не останется в Петербурге и уйдёт летом бесплатно. Он уже немолод, хоть и всё ещё эффективен.

И если говорить о замене Азмуну, то ей скорее выглядит Иван Сергеев. Этому игроку, в отличие от Юри Алберто, не понадобится время на адаптацию, он так же, как и Азмун, умеет брать игру на себя, способен действовать в подыгрыше, а также умеет забивать с любой позиции и при любых условиях. И даже поднявшись с «Крыльями Советов» в РПЛ, он не сдулся и продолжил поражать ворота соперников при возросшем уровне обороны.

Скорее всего, «Зенит» в оставшейся части сезона сделает ставку на Дзюбу и Сергеева: они будут выходить либо вдвоём, либо по очереди. А Юри Алберто перешёл «на вырост»: ему доверят появления на замену (в том числе, возможно, на флангах) с перспективой смены в будущем Дзюбы.

Сейчас в «Зените» набралось уже пять бразильцев, и некоторые эксперты и болельщики выражают опасение, что в клубе сформируется клан, а бразильские легионеры снизят к себе требования. Такое уже было в других клубах при появлении большой бразильской диаспоры. Но, скорее всего, в «Зените» об этом беспокоиться не стоит. Бразильцы сейчас далеко не такие, как были раньше, профессионализм Дугласа Сантоса, Вендела, Клаудиньо и Малкома раньше не вызывал вопросов, так что можно им смело доверить адаптацию 20-летнего соотечественника в Петербурге.

Ну а главный вопрос: стоит ли Юри Алберто своих денег? Даже если поверить Медведеву, что не самый забивной форвард обошёлся «Зениту» в 17 миллионов евро плюс бонусы, сумма выглядит впечатляющей. А в случае 24 миллионов – и вовсе заоблачной. Даже Transfermarkt (на котором, кстати, сумма трансфера составляет 20 миллионов), учитывающий возраст игроков, даёт за бразильца всего лишь 12 миллионов евро.

И не стоит отрицать, «Зенит», скорее всего, купил Юри Алберто по завышенной цене. На это повлиял ряд факторов:

— молодость игрока (считается, что он будет прогрессировать);

— перегретый рынок бразильцев;

— громкое для своего возраста имя (Юри Алберто связывали с ведущими клубами Европы, он поиграл за бразильскую молодёжку);

— и экстренная ситуация со сделкой.

«Зенит» явно решил расстаться с Азмуном после его самовольного побега из отеля ради контракта с «Байером». Возможно, даже сам Сергей Семак не очень влиял на эту ситуацию. Новость об уходе иранца просочилась в прессу, а значит «Интернасионал» мог завысить цену за игрока, который стал для «Зенита» гораздо нужнее.

Теперь будет интересно посмотреть, не вернётся ли «Зенит» к схеме 4-4-2 и не станет ли Юри Алберто аналогом Дриусси – форвардом на подстраховку.

Ближайший матч сине-бело-голубые проведут уже 16 февраля – против «Бетиса» в Лиге Европы. Вряд ли в нём стоит ждать новичка-бразильца на поле, ведь ему явно понадобится время на адаптацию. Впрочем, кто знает, что затевает Семак…