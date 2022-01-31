Народный артист Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни накануне, 30 января. Последний месяц жизни он провел в хосписе под присмотром врачей, а “дома” оставил наследство на сумму, превышающую 100 млн рублей.

Для того, чтобы не возникло дополнительных споров и скандалов Куравлев оставил своим родственникам завещание, сообщает kp.ru.

Имущество, оставшееся у артиста, будет поделено между его дочерью и сыном в равных долях. Только они остались в живых среди его членов семьи.

У Куравлева была пятикомнатная квартира в Доме на набережной в столице, где из окон видно Москву-реку, Храм Христа Спасителя. Похожие по планировки жилплощади оцениваются в 82 млн рублей и больше.

Также у артиста оставалась дача в дальнем Подмосковье, приблизительно подходящая по сумме на 10 млн рублей. Отмечается, что у него были еще и отдельные сбережения.