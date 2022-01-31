Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев положительно высказался о замене в национальной сборной. Он уверен, что только Евгения Буртасова сможет побороться за медаль в индивидуальной гонке.

Спортсменка прилетит в Пекин 2 или 5 февраля. Она заменит в составе Валерию Васнецову, заболевшую коронавирусом.

«Я еще две недели назад говорил, что надо вводить Буртасову в состав, потому что это единственная спортсменка, которая может завоевать медаль в индивидуальной гонке, где четыре огневых рубежа и минута штрафа за каждый промах – потому что она стреляет идеально», – цитирует Драчева Газета.ru.

Напомним, в прошедший уик-энд спортсменка выиграла золото сингл-микста на чемпионате Европы в паре с Антоном Бабиковым.