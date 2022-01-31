Канадский тренер по фигурному катанию Трейси Уилсон, работающая в группе Брайана Орсера, назвала причину, по которой двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не продолжила профессиональные выступления.

Спортсменка тренировалась за границей с 2018 по 2020 год после завоевания серебра на Олимпиаде в Южной Корее.

Наставник отметила, что Медведева вдохновляет своими способностями, артистизмом и атлетизмом.

«У нас до сих пор в Канаде не все фигуристы вернулись к нам на лед из-за антиковидных ограничений. Но на тот момент… Я думаю, мы потеряли то, куда она могла привести спорт. Я думаю, причина полностью в ковиде. Она не реализовала весь свой потенциал. Она его только искала», – цитирует Уилсон Матч ТВ.

Соревнования фигуристов на Играх-2022 стартуют 5 февраля.