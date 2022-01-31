Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов предоставил новую информацию о состоянии здоровья Валерии Васнецовой. Отмечается, что она болеет не «бессимптомно».

Ранее тренер женской сборной Михаил Шашилов сообщил об отсутствии признаков коронавируса.

«Всем, кто беспокоится о здоровье Леры Васнецовой. Разговаривал с ней сейчас. Сказать, что она ОЧЕНЬ расстроена, ничего не сказать. Чувствует себя удовлетворительно, температура скачет, есть симптомы. Никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации на своей первой Олимпиаде», – написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

на Олимпийских Играх Валерию Васнецову заменит Евгения Буртасова. Она прибудет в Китай 2 или 5 февраля.