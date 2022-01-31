Режиссёр и известный блогер, болельщик «Спартака» Пётр Мельников (YouTube-канал «Кино Огонь») высказался о трансферной кампании столичного клуба в зимнее окно-2022. По его мнению, новички красно-белых призваны в первую очередь усилить скамейку запасных.

Этой зимой состав «Спартака» уже пополнили вратарь Илья Свинов, защитники Леон Классен и Даниил Хлусевич, хавбек Данил Пруцев и нападающий Шамар Николсон.

«Трансферы «Спартака» не выглядят как усиление одного из ведущих клубов России. Но это только на первый взгляд. У «Спартака» есть проблема: не хватало обоймы. Стартовый состав вроде бы и ничего, хоть несколько позиций нуждаются в усилении, — считает Мельников. — Хотелось бы кого-то предмирового класса. Но Свинов, Классен, Хлусевич, Пруцев, Николсон — полезные игроки в обойму.

Завершил карьеру Артём Ребров — нужен третий вратарь. Тем более он сам Свинова и посоветовал.

Классен, я так понимаю, игрок под Айртона. Не было второго левого защитника и играть с одним левым в обойме очень странно. Дисквалификация — и приходится крутиться. Рассказов, Зобнин слева — это всё сомнительные решения. Классен — игрок под замену. Дать подышать бразильцу полезно.

Хлусевич, судя по товарищескому матчу, вообще универсал, способный на любом фланге играть. Изначально казалось, что это дублёр Мозеса направо, потому что Рассказов не впечатляет. Но может, он способен и справа, и слева, и в атаке, и в защите играть. Универсальный игрок – это полезное насыщение обоймы.

Пруцев нужен, чтобы насытить опорную зону. Но этот трансфер вызывает опасения. Пруцев уже уходил на повышение, а потом вернулся и снова начинал с нуля. Может, это человек, который хорош в средних командах и пока не может пойти на повышение. Но всё равно есть ощущение, что в основе никто из них на первых порах не будет.

Николсон – более загадочная история. Он и стоил подороже, поэтому есть надежда, что он будет соответствующего качества. Тем более сейчас Понсе продают. С его уходом нам нужен был ещё один нападающий. Оставались Соболев и Ларссон, который в кризисе.

Посмотрим, есть ли у Каттани (новый спортивный директор «Спартака» — прим. NVsport) есть какая-то хитрая тактика. В «Спартаке» никогда нельзя быть ни в чём уверенным. Может быть, Каттани не доработает до конца зимы. Может, его летом уберут за день до конца следующего трансферного окна. Посмотрим, что получится. Говорит человек хорошо, трансферы вроде неплохие. Кто-то из новичков наверняка заиграет».

Также Пётр Мельников выразил мнение, какие позиции в клубе всё ещё нуждаются в усилении:

«Безусловно, в защиту нужен игрок. Жиго уходит, да и до этого защита «Спартака» не вызывала уверенности. Кто-то выбывает, и приходится доставать Кутепова, с которым непонятно – готов ли он вообще играть и делает ли он всё для этого. Руй Витория выпускал в центре Рассказова, и возникает логичный вопрос: делал ли Кутепов всё возможное, чтобы выходить в стартовом составе, а не сидеть под правым защитником. Больше не хочется таких историй, чтобы Рассказов выходил в центре. Не помешал бы игрок и в обойму, и защитник предмирового уровня, как Жиго. По другим позициям сейчас кажется, что можно никого и не докупать. Но другой вопрос, что качественный, хороший игрок не помешает на любой позиции. Если посмотрим на фланги, вряд ли Мозес в защите – это предел мечтаний. Слева Айртон тоже не лучший защитник в мире. Усилить можно было бы любую позицию. Есть ли на это деньги и привлекательность у чемпионата России и конкретно у «Спартака» — большой вопрос.

По усилению обоймы сработали, теперь с защитой что-то надо делать. Есть полгода, чтобы приспособиться к уходу Жиго – надеюсь, он сохранит мотивацию на конец сезона. Нужно не тянуть до лета и усиливаться в этой зоне».

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России по футболу с 23 очками. Также красно-белые пробились напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 26 февраля в рамках 19-го тура РПЛ. Соперником команды станет ЦСКА, встреча станет дебютной для нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.