Новым наставником сборной Польши стал 51-летний тренер Чеслав Михневич. Он будет руководить командой в матче против России в стыках чемпионата мира-2022.

О заключении контракта с местным специалистом сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша на своей странице в Твиттер. Контракт истечет в конце 2022 года, но предусматривает возможности продления.

Сборной Польши сыграет с командой России в полуфинальном стыковом матче за право поехать на чемпионат мира в Катар. Игра пройдет 24 марта на московском стадионе.

В декабре Польский футбольный союз расторг договор с бывшим наставником Паулу Соузой. Он хотел работать в бразильском «Фламенго».

Ранее предполагалось, что команду возглавит украинский специалист Андрей Шевченко.