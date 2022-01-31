Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский отметил готовность Эдуарда Латыпова соревноваться на олимпийской трассе в Пекине, а также описал погодные условия.

Атлет перенес коронавирус в январе во время немецких этапов Кубка мира.

«Что касается спортсменов, в целом нас устраивает физическая готовность всех биатлонистов.

Сегодня тренировался Латыпов. Могу сказать, что Эдуард неплохо приспособился к условиям в Пекине, а также к олимпийской трассе», – цитирует Каминского «Спорт-Экспресс».

Наставник отметил, что самая ожидаемая из дневных температур – это минус 15 градусов. По его словам, отменой соревнований по биатлону этот фактор не грозит.

Первая гонка в Китае пройдет 5 февраля.