30 января в Мельбурне прошел финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Лучший российский теннисист Даниил Медведев сражался с испанцем Рафаэлем Надалем не только за чемпионский титул, но и за возможность стать первой ракеткой мира. Встреча теннисистов подарила зрителям массу разносторонних эмоций: от непоколебимой уверенности в победе россиянина до настоящей тревоги в итоговом сете. Россиянин был близок к успеху, по ходу матча он вел 2:0, но что-то пошло не так. Надаль, которого еще в прошлом году списали со счетов, все же взял 21-й рекордный Большой шлем, обойдя по этому показателю Новака Джоковича и Роджера Федерера.

Две лучшие партии Медведева

Матч начался с длинных розыгрышей и борьбы за каждое очко. Медведев действовал уверенно на задней линии, качественно подавал, Надаль же допускал простейшие ошибки. Россиянин явно выглядел сильнее. В ход матча неоднократно вмешивались болельщики, которые активно поддерживали испанца. Несмотря на тяжелые моральные условия, Медведев взял свою подачу, а следом и первый сет.

На счету Надаля 20 ошибок к началу второй партии, он явно пытался проявить агрессию. Испанец использовал укороченные удары, и именно это помогало ему на протяжении всего матча. Все привело к тай-брейку, который взял Медведев. Сет шел 84 минуты.

В перерыве между сетами на корт Рода Лейвера выбежал фанат с плакатом, охранники быстро его поймали и вывели. Чуть позже выяснилось, что постер был посвящен задержанию беженцев в Австралии. Хороший отвлекающий маневр.

Резкая смена хода игры

Россиянин выиграл два первых сета и был близок к итоговой победе, но в третьем сете Надаль перехватил инициативу и совершил сумасшедший камбэк, отыгравшись с 0-40 на своей подаче при счёте 2-3. Медведев нервничал и спешил, Надаль же уверенно сделал все, чтобы забрать партию.

Трибуны оказывали давление на российского теннисиста, при каждой подаче болельщики начинали свистеть и шуметь. Даниил несколько раз обращался к судье с просьбой успокоить болельщиков, которые мешали ему выкриками.

Укороченные удары Надаля хорошо работали, он забирал сложнейшие геймы, а Медведев постоянно ошибался. Время шло, очередной обмен брейками. Хотелось верить, что шансы есть, но удача все же была на стороне испанца: Рафаэль взял еще один сет.

Во время пятой партии, фанаты разбушевались не на шутку. Обстановка накалялась с каждой минутой все больше и больше. В решающем сете Надаль делает брейк. Главная ошибка Медведева в розыгрышах — это неточные приемы слева. В решающий момент – при счёте 5:4 на подаче испанца – наш теннисист героически делает ответный брейк. Казалось, интрига в матче вернулась, но Надаль тут же взял подачу Медведева и уверенно довёл встречу до победы. Есть 21-й «шлем»!

Самый длинный матч в истории Australian Open

Прошедшая игра в Мельбруне завершилась со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста. Она продолжалась 5 часов 24 минуты.

Медведев и Надаль провели самый длинный матч в истории Australian Open. Эта встреча поднялась на второе место в списке самых продолжительных в истории финалов турниров Большого шлема. Более 10 лет назад тот же Надаль бился с Новаком Джоковичем 5 часов 53 минуты, проиграв со счетом 5:7 в пятом сете.

Слова поддержки и благодарности друг другу

После окончания матча, финалисты обменялись добрыми словами в адрес друг друга. Россиянин высоко оценил уровень игры и возразил: «Все, что сделал Надаль — это потрясающе»:

«После матча я спросил его: «Ты вообще устал?» Это безумие, — сказал Медведев. — Уровень тенниса был очень высоким, и он поднял свой уровень после двух сетов, чтобы взять 21-й «Большой шлем». Я думал, что ты устанешь, и ты чуть-чуть устал, но этого тебе было достаточно. Ты потрясающий чемпион. Мне кажется, что ваше противостояние с «Большой тройкой» ещё не завершено».

Испанец в свою очередь также поддержал Даниила: «У меня нет сомнений, что ты еще возьмешь этот титул, потому что ты великолепен. Это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Разделить его с тобой — это большая честь. Всего наилучшего тебе в будущем, Даниил».

Мнения экспертов после матча

Российские специалисты в большинстве своем сочувствуют Даниилу, отмечая, что Надаль совершил невероятное чудо на корте:

«Я считаю, что Надаль феноменально отыграл матч. Даня не использовал свои шансы в четвертом сете, когда счет был 3:2 в его пользу и 0:40 на подаче Надаля. Были возможности. Даниил, к сожалению, не использовал их. Я не ожидал, что Рафа выдержит пять сетов и дальше по ходу матча будет играть всё чище и чище. Изначально он делал какие-то ошибки, потом их убрал», — сказал бывший теннисист Андрей Ольховский.

«Обидное поражение Даниила, матч был практически в руках. Но он проиграл обидный гейм в середине третьего сета и дал Надалю шанс вновь почувствовать, что он в игре. Надаль опроверг все мои предположения, я думал, что он физически устанет — и вот как всё сложилось», — отметил двукратный победитель турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

У некоторых же столь феноменальное возвращение испанца вызвало бурю подозрений. Так экс-президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в разговоре с «Матч ТВ» в свойственной ему эпатажной манере обвинил Надаля в использовании запрещенных препаратов:

«Тут дело не в мастерстве и Медведеве. Мое мнение, что Надаль — это ведро с допингом. Думаю, если его честно проверить, у всех глаза на лоб полезут от того, чем закачан «пассажир». Поэтому в первую очередь надо говорить «спасибо» не мастерству, а врачам, которые помогают бежать ему как 20-летнему на шестом часу игры», — заявил Червиченко.

Другие специалисты отметили, что в поражении от Надаля виноват только сам Медведев. Заслуженный тренер России Виктор Янчук возразил, что Даниилу прежде всего нужно наладить свои отношения с публикой и в целом поработать над характером:

«Медведеву стоит пересмотреть свое отношение к жизни. Нужно считаться с публикой, а он ее в грош не ставит. Пока Даниил ведет себя как Маугли. Ему наплевать на людей. Они могут быть твоими союзниками и помогать тебе», — передает слова Янчука «Чемпионат».

В конце концов, большинство экспертов сходятся во мнении, что переживать из-за поражения не стоит. Впереди спортсмена ждет еще немало финалов и больших побед.

Сколько заработали финалисты Australian Open

Помимо чемпионского звания испанец получит внушительную сумму денег. Надаль пополнит свой персональный банковский счет на $ 2,071 млн. Медведеву же перечислят $ 1,134 млн.

Первая ракетка мира

Медведев из-за поражения от Надаля лишился шанса стать первой ракеткой мира. Лидерство сохранил Новак Джокович. Сербский теннисист девять раз выигрывал Australian Open, включая три предыдущих розыгрыша подряд. Однако в этот раз он не смог защитить титул, поскольку не был допущен в Австралию из-за отсутствия необходимых документов о вакцинации от коронавируса.

Текст — Дарья Гаврилова