Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допустил, что петербуржцы могут арендовать казахстанского защитника «Кайрата» Нуралы Алипа. Игрок начинает уже второй зимний сбор под руководством Сергея Семака.

По информации «РБ Спорт», руководитель команды может поменять решения о датах закрытия трансферной кампании. Накануне, 30 января, Медведев рассказывал, что Юри Альберто стал последней покупкой сине-бело-голубых.

«Возможно, он будет взят в аренду», – приводит слова гендиректора источник.

Алин находится на сборах с петербуржцами с 13 января, у них же он успел пройти медосмотр перед вылетом в ОАЭ. Сейчас Семак взял его на вторую, португальскую часть подготовки.

Отметим, что при переходе в РПЛ игрок не будет считаться легионером. Его соглашение с «Кайратом» истечет 31 декабря 2023-го.