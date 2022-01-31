Финский защитник Валттери Кемиляйнен покидает подольский «Витязь», сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне 30-летний хоккеист провел 37 матчей и успел набрать 26 очков: забросил пять шайб и отдал 21 результативную передачу.

Сезон-2021/22 является первым для защитника в КХЛ. До этого он выступал за «ЮП» и «Таппару» в Финляндии.

Ранее сообщалось, что финский игрок попал в заявку своей сборной на Олимпийские игры 2022.

Напомним, что сборная Финляндии находится в одной группе с командами Швеции, Словакии и Латвии. 10 февраля состоится первый матч, где финны сыграют со словаками.

После 48 матчей «Витязь» занимает десятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. На счету подмосковного клуба 43 очка, отставание от зоны плей-офф составляет 11 баллов. Напомним, что в КХЛ ещё не принято окончательное решение по поводу завершения регулярного сезона.

Текст — Дарья Гаврилова