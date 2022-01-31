Бывший английский футболист, тренер Фрэнк Лэмпард официально возглавил «Эвертон». Информация об этом появилась в официальных ресурсах клуба.

Контракт Лэмпарда с «Эвертоном» заключен на 2,5 года — до июня 2024 года. Сейчас тренеру 43 года, он более года находился без работы после того, как был уволен из лондонского «Челси».

По сообщениям СМИ, Фрэнк Лэмпард вёл переговоры и с другими клубами из Английской Премьер-лиги: «Норвичем», «Астон Виллой», «Кристал Пэлас», однако ни с одним из них не был заключен контракт.

На текущий момент «Эвертон» идет на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ: за 20 туров команда сумела набрать всего 19 очков. В середине января из клуба был уволен главный тренер Рафаэль Бенитес, проработавший с командой около полугода.